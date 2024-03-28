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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Реал» собирается сделать первое предложение по трансферу защитника «Баварии»

28 Марта 2024 • 14:15 Комментировать
Бавария
...
Боруссия Д
1 1.40 X 5.60 2 6.10
30.03 20:30

Мадридский «Реал» готовится обратиться к мюнхенской «Баварии» с первым предложением по трансферу левого защитника Альфонсо Дэвиса. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Ранее стало известно, что канадец не собирается подписывать новый контракт. Напомним, действующее соглашение фуллбека истекает летом 2025 года.

Недавно ходили слухи о том, что «Бавария» в случае продажи Дэвиса будет требовать в районе 50 миллионов евро, но «Реал» хочет снизить ценник. Сам Альфонсо открыт к переходу в команду Карло Анчелотти уже ближайшим летом.

23-летний Дэвис отметился голом и тремя ассистами в этом розыгрыше чемпионата Германии.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Бавария Альфонсо Дэвис трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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БАВАРИЯ БОРУССИЯ Д
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