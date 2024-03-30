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Тухель отказался комментировать решение Алонсо остаться в «Байере»

30 Марта 2024 • 11:34 Комментировать
Байер Л
...
Хоффенхайм
1 1.22 X 7.40 2 12.00
Через 4 ч. 43 мин.

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель отказался комментировать решение Хаби Алонсо остаться на посту наставника леверкузенского «Байера». Напомним, испанского специалиста ранее связывали с назначением в «Баварию» и «Ливерпуль».

«Я не уверен, что являюсь правильным человеком для комментирования подобных вещей. Это решение Хаби Алонсо, он принял его для себя. Я не могу это комментировать», – сказал Тухель на пресс-конференции.

Сам Томас покинет пост главного тренера «Баварии» летом, за что получит компенсацию в районе 12 миллионов евро. Тухеля ранее связывали с назначением в «Манчестер Юнайтед».

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Евро-Футбол.Ру,
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