Тухель отказался комментировать решение Алонсо остаться в «Байере»

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель отказался комментировать решение Хаби Алонсо остаться на посту наставника леверкузенского «Байера». Напомним, испанского специалиста ранее связывали с назначением в «Баварию» и «Ливерпуль».

«Я не уверен, что являюсь правильным человеком для комментирования подобных вещей. Это решение Хаби Алонсо, он принял его для себя. Я не могу это комментировать», – сказал Тухель на пресс-конференции.

Сам Томас покинет пост главного тренера «Баварии» летом, за что получит компенсацию в районе 12 миллионов евро. Тухеля ранее связывали с назначением в «Манчестер Юнайтед».