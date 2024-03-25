Киммих не спешит принимать решение по своему будущему

Опорный полузащитник мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммих пока не спешит принимать решение по своему будущему. По информации от издания Sport, немецкий футболист намерен тщательно оценить ситуацию.

Напомним, у Киммиха летом 2025 года истекает контракт с «Баварией», поэтому футболист может покинуть команду уже летом. Интерес к полузащитнику проявляют несколько зарубежных топ-клубов, включая каталонскую «Барселону».

У Киммиха натянутые отношения с нынешним тренером «Баварии» Томасом Тухелем. Будущее Йозуа во многом будет зависеть от того, кто станет новым наставником команды летом.