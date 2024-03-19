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Конте может заменить Тухеля в «Баварии» слухи

19 Марта 2024 • 17:27 Комментировать
Бавария
...
Боруссия Д
30.03 20:30

Бывший главный тренер «Интера» и «Челси» Антонио Конте может стать новым наставником мюнхенской «Баварии». Об этом сообщает La Repubblica.

Источник утверждает, что «Бавария» уже контактировала с итальянцем ранее, но сейчас клуб снова хочет связаться с тренером. При этом сообщается, что сам Конте хотел бы продолжить карьеру в итальянской Серии А, но и не отказался бы от работы в «Барселоне».

Напомним, предстоящим летом действующий наставник «Баварии» Томас Тухель покинет команду.

После 26 туров «Бавария» находится на второй позиции в турнирной таблице чемпионата Германии, имея в своей копилке 60 баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Антонио Конте Томас Тухель ещё теги

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