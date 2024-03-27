Онана назвал вратаря, который вдохновил его больше всех

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Андре Онана признался, что вдохновлялся игрой Мануэля Нойера.

Камерунский футболист отметил влияние капитана «Баварии», оказанное на вратарскую позицию, и подчеркнул его современную манеру игры.

«Ты должен следить за другими вратарями, если хочешь быть современным вратарём. Если нужно выбрать одного игрока, оказавшего наибольшее влияние на моё восприятие, то я назову Нойера. Это связано с его манерой игры. Я помню, как он играл на чемпионате мира в 2014 году, когда Германия стала чемпионом. Смотря тот турнир, я понял, что хочу быть похожим на него, он заставил меня взглянуть на игру иначе», – цитирует Utd District Онана.