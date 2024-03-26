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Чемпионат Германии. Бундеслига

Новичок сборной Германии – одна из главных целей «Баварии»

26 Марта 2024 • 22:13 Комментировать
Бавария
...
Боруссия Д
30.03 20:30

«Бавария» всерьёз рассчитывает провернуть трансфер вингера «Штутгарта» Криса Фюриха.

Об интересе мюнхенцев к 26-летнему игроку уже сообщалось в недавнем прошлом. Как информирует журналист Тоби Альтсхеффль, намерения «Баварии» стали более серьёзными – теперь Фюрих является одной из главных трансферных целей на лето. В начале февраля футболист продлил контракт со «Штутгартом» до 2028 года, однако боссов мюнхенского гранда это не пугает. В договоре предусмотрен пункт отступных в размере 23,5 млн евро.

Интерес к Крису Фюриху, по данным источника, также проявляют дортмундская «Боруссия», «РБ Лейпциг» и «Байер». Недавно игрок провёл свой второй матч за сборную Германии.

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