Новичок сборной Германии – одна из главных целей «Баварии»

«Бавария» всерьёз рассчитывает провернуть трансфер вингера «Штутгарта» Криса Фюриха.

Об интересе мюнхенцев к 26-летнему игроку уже сообщалось в недавнем прошлом. Как информирует журналист Тоби Альтсхеффль, намерения «Баварии» стали более серьёзными – теперь Фюрих является одной из главных трансферных целей на лето. В начале февраля футболист продлил контракт со «Штутгартом» до 2028 года, однако боссов мюнхенского гранда это не пугает. В договоре предусмотрен пункт отступных в размере 23,5 млн евро.

Интерес к Крису Фюриху, по данным источника, также проявляют дортмундская «Боруссия», «РБ Лейпциг» и «Байер». Недавно игрок провёл свой второй матч за сборную Германии.