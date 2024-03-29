Стало известно, от чего зависит будущее Киммиха

Будущее полузащитника «Баварии» Йозуа Киммиха остаётся обсуждаемой темой. Действующий контракт 29-летнего игрока рассчитан до середины 2025 года, и слухи связывают Киммиха с различными грандами, в том числе с клубами Английской премьер-лиги.

Как сообщает SkySport, будущее Киммиха будет зависеть от того, кто станет следующим тренером «Баварии». Футболист хочет узнать имя нового рулевого, прежде чем принять решение по своему контракту в Мюнхене.

Напомним, что по завершению сезона 2023/2024 Томас Тухель покинет тренерский мостик в «Баварии», о чём было объявлено в феврале.

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