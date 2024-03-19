Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Дризен: «Нойер – лучший вратарь Германии, он должен быть основным в сборной»

19 Марта 2024 • 22:11 Комментировать
Бавария
...
Боруссия Д
30.03 20:30

Генеральный директор «Баварии» Ян-Кристиан Дризен уверен, что Мануэль Нойер вновь должен стать основным голкипером сборной Германии.

Недавно 37-летний вратарь вернулся в заявку национальной команды впервые с конца 2022 года, когда получил тяжёлую травму. Место в старте, впрочем, ветерану не гарантировано – ему придётся конкурировать с Марком-Андре тер Штегеном.

«Нойер – лучший вратарь Германии и, возможно, мира. Он набрал отличную форму с тех пор, как вернулся после травмы. На мой взгляд, в ворота должен быть лучший вратарь – и это именно Мануэль», – цитирует Bayern & Germany гендиректора мюнхенского клуба.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Сборная Германии Мануэль Нойер Марк-Андре Тер Штеген Юлиан Нагельсманн Ян-Кристиан Дризен ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 19 Марта
21:21
Директор «Баварии» не стал исключать скорое возвращение Нагельсманна
17:27
Конте может заменить Тухеля в «Баварии»
14:28
Павлович вряд ли сыграет за сборную Германии в ближайших матчах
11:48
Новичок «Баварии» разочаровался в Тухеле
11:42
Чупо-Мотинг может остаться в «Баварии», если пригодится новому тренеру
10:55
«Бавария» ищет замену Чупо-Мотингу, среди кандидатов – один из лучших бомбардиров Бундеслиги
18 Марта
20:27
«Бавария» не хочет тратиться на Араухо 1
14:58
Павлович не присоединился к сборной Германии, полузащитник заболел гриппом
14:03
Дайер: «Кейн – лучший нападающий в мире в плане завершения атак»
13:57
Дайер: «Бундеслига и АПЛ очень похожи»
13:52
Дайер: «Немецкий язык выучить непросто, но я стараюсь»
17 Марта
13:18
Кейн отправится в расположение сборной Англии, несмотря на травму
13:07
Тель стал самым молодым иностранным игроком, который забил 10 голов в Бундеслиге
13:01
Фройнд: «Надеемся, что с Кейном всё хорошо»
12:18
Павлович: «Я занял место Горецки в сборной Германии? Это не моя вина»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
БАВАРИЯ БОРУССИЯ Д
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Барселона» удивит громким трансфером – известно имя звёздного новичка «Рома» потеряла Дибалу Роналду называл клуб, в котором закончит карьеру Известен новый кандидат на должность главного тренера «Спартака» «Спартак» нашёл замену Промесу Перес хочет переманить в «Реал» нападающего «Манчестер Юнайтед» Появилась информация о жизни Промеса за решёткой Игрок «Реала» перейдёт в английский клуб Названо условие возможного ухода Винисиуса из «Реала» В «Интере» приняли решение по Индзаги после вылета из Лиги чемпионов
«Реал» - «Манчестер Сити» и другие пары четвертьфинала Лиги чемпионов Фермин Лопес – вперёд, Хвича – на вылет: «Барселона» побила «Наполи» и запрыгнула в четвертьфинал Лиги чемпионов Умер Василий Уткин «Атлетико» - «Интер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Дас ист фантастиш: «Байер» ШИКарно уделал «Карабах» в Лиге Европы с 0:2 на 3:2 в концовке В Лиге чемпионов не осталось команд из Италии «Осасуна» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:4 «Атлетико» убрал феноменальный «Интер»: обыграли и в основное время, и в серии пенальти Гол и два асссиста Левандовски позволили «Барселоне» разгромить «Атлетико» в Мадриде Фанаты «Барселоны» желают смерти звезде «Реала» - известно имя
Спортивные новости
Кузнецов: «Овечкину хватит времени на рекорд Гретцки, если буксовать не будет» Каменский: «Уверен, Овечкин побьет рекорд Гретцки» Вайсфельд оценил шансы Овечкина превзойти рекорд Гретцки в НХЛ МОК запретил россиянам участвовать в открытии Олимпиады Канарейкин: «Поражение 0:7 – это нокаут для «Авангарда» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 19 Марта
22:11 · Германия. Бундеслига
Дризен: «Нойер – лучший вратарь Германии, он должен быть основным в сборной»
21:43 · Германия. Бундеслига
Гендиректор «Байера» – о Хаби Алонсо: «Нет причин сомневаться в том, что он останется»
21:21 · Германия. Бундеслига
Директор «Баварии» не стал исключать скорое возвращение Нагельсманна
18:41 · Германия. Бундеслига
«Бавария» сделала предложение Дэвису – раскрыта сумма зарплаты
17:27 · Германия. Бундеслига
Конте может заменить Тухеля в «Баварии» слухи
16:46 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» включилась в гонку за вратарём из АПЛ 1
16:28 · Германия. Бундеслига
Фергюсон: Надеюсь, чемпионат Германии выиграет не «Бавария»
15:33 · Германия. Бундеслига
Хёнесс: «Уверен, что Нойер будет основным на Евро-2024» 1
14:39 · Германия. Бундеслига
Фергюсон стал членом немецкого клуба официально
14:35 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» и «Бенфика» следят за хавбеком «Реала» 1 слухи
14:28 · Германия. Бундеслига
Павлович вряд ли сыграет за сборную Германии в ближайших матчах
13:43 · Германия. Бундеслига
Хуммельс хочет завершить карьеру
13:11 · Англия. Премьер-лига
Вернер очень комфортно чувствует себя в «Тоттенхэме» и хочет остаться
11:48 · Германия. Бундеслига
Новичок «Баварии» разочаровался в Тухеле
11:45 · Германия. Бундеслига
«Реал» отказался о покупки звёздного полузащитника
Все новости
Рекомендуем