Дризен: «Нойер – лучший вратарь Германии, он должен быть основным в сборной»

Генеральный директор «Баварии» Ян-Кристиан Дризен уверен, что Мануэль Нойер вновь должен стать основным голкипером сборной Германии.

Недавно 37-летний вратарь вернулся в заявку национальной команды впервые с конца 2022 года, когда получил тяжёлую травму. Место в старте, впрочем, ветерану не гарантировано – ему придётся конкурировать с Марком-Андре тер Штегеном.

«Нойер – лучший вратарь Германии и, возможно, мира. Он набрал отличную форму с тех пор, как вернулся после травмы. На мой взгляд, в ворота должен быть лучший вратарь – и это именно Мануэль», – цитирует Bayern & Germany гендиректора мюнхенского клуба.