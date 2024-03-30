Киммих – о поражении от «Боруссии»: «Второй тайм напоминал товарищескую игру»

Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих недоумевает из-за слабого выступления своей команды в поединке с дортмундской «Боруссией» (0:2).

Мюнхенцы практически лишились шансов на чемпионство, впервые за десять лет проиграв «шмелям» в домашнем матче Бундеслиги. Отставание «Баварии» от лидирующего «Байера» теперь составляет 13 очков.

«Я поражаюсь, как можно было показать такую игру в таком важном матче. Для меня это совершенно необъяснимо. Во втором тайме всё выглядело так, будто это товарищеская встреча. Мы должны отправиться домой и задать себе много вопросов», – заявил в интервью Sky Киммих.