Гримальдо: «Мы должны продолжать бороться с расизмом»

Левый защитник леверкузенского «Байера» Алехандро Гримальдо высказался о борьбе с расизмом. Напомним, сегодня сборная Испании сыграет против Бразилии на «Сантьяго Бернабеу». Вингер «пентакампеоне» Винисиус Жуниор недавно не смог сдержать слёз на пресс-конференции, когда его спросили о расистских оскорблениях.

«Мы должны продолжать бороться с расизмом и искоренить его. Эта борьба должна идти каждый день. Подобное может случиться не только с Винисиусом, но и с другими игроками», – сказал Гримальдо на пресс-конференции.

Напомним, Алехандро в этом розыгрыше Бундеслиги отметился 9 голами и 11 результативными передачами.