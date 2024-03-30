Кейн – в основном составе «Баварии» на битву с «Боруссией»

В субботу вечером в немецкой Бундеслиге пройдёт битва между «Баварией» и дортмундской «Боруссией». Рулевой мюнхенской команды Томас Тухель принял решение включить в стартовый состав таких игроков:

Ульрайх, де Лигт, Киммих, Горецка, Кейн, Сане, Дайер, Дэвис, Мюллер, Лаймер, Мусиала.

Стоит отметить попадание в основной состав Гарри Кейн – английский форвард успел восстановиться.

Стартовый свисток в матче «Бавария» - «Боруссия» прозвучит в 20:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.