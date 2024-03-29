В «Баварии» высказались относительно будущего Горецки

Полузащитник «Баварии» Леон Горецка является важным игроком команды. Об этом заявил спортивный директор мюнхенского клуба Макс Эберль.

- Горецка является топовым футболистом. Я очень ценю его качества и физические данные, а также дисциплину. Он – важная часть нашего клуба. Но формированием составом занимается в том числе и тренер, - цитирует Эберля журналист Флориан Плеттенберг в своих социальных сетях.

Ранее сообщалось, что в услугах футболиста заинтересован туринский «Ювентус». Контракт игрока с «Баварией» действует до 2026 года.

В текущем сезоне полузащитник провёл 31 матч, забил четыре гола и сделал девять ассистов на партнёров.