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Стало известно, за сколько «Реал» купит Дэвиса в летнее трансферное окно

21 Марта 2024 • 22:01 Комментировать
Бавария
...
Боруссия Д
30.03 20:30

Появилась информация, что мадридский «Реал» приобретёт игрока обороны мюнхенской «Баварии» Альфонсо Дэвиса за 50 миллионов евро в летнее трансферное окно.

Как сообщает издание Cadena Ser, «сливочные» также предложат канадскому защитнику заработную плату в размере 10 млн евро в год.

В то же время «Бавария» не может обеспечить игроку подобную зарплату, так как она нарушит экосистему денежных окладов в клубе.

Ранее СМИ заявляли, что в «Реале» не собираются платить за Дэвиса больше 40 млн евро, поэтому готовы отложить подписание канадца до 2025 года – к тому моменту он станет свободным агентом, если «Бавария» так и не убедит его продлить договор.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Бавария Альфонсо Дэвис трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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