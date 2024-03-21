Стало известно, за сколько «Реал» купит Дэвиса в летнее трансферное окно

Появилась информация, что мадридский «Реал» приобретёт игрока обороны мюнхенской «Баварии» Альфонсо Дэвиса за 50 миллионов евро в летнее трансферное окно.

Как сообщает издание Cadena Ser, «сливочные» также предложат канадскому защитнику заработную плату в размере 10 млн евро в год.

В то же время «Бавария» не может обеспечить игроку подобную зарплату, так как она нарушит экосистему денежных окладов в клубе.

Ранее СМИ заявляли, что в «Реале» не собираются платить за Дэвиса больше 40 млн евро, поэтому готовы отложить подписание канадца до 2025 года – к тому моменту он станет свободным агентом, если «Бавария» так и не убедит его продлить договор.