Павлович: «Я занял место Горецки в сборной Германии? Это не моя вина»

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Александр Павлович отреагировал на то, что занял место Леона Горецки в сборной Германии. Напомним, опытный хавбек «красной машины» не получил вызов в национальную команду от Юлиана Нагельсманна.

«Я занял место Горецки в сборной Германии? Мы коротко поговорили. Я не думаю, что он зол на меня. Это не моя вина, что меня вызвали. Мне не нужно извиняться перед Леоном», – цитирует Павловича RND.

19-летний Павлович в нынешнем розыгрыше немецкой Бундеслиги отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Александр мог выступать за сборную Сербии, но в итоге выбрал Германию.