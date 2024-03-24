Кейн может не успеть восстановиться к матчу с «Боруссией» Дортмунд

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн всё ещё не восстановился после полученной травмы лодыжки. По информации от Bild, англичанин может пропустить не только ближайший матч своей сборной против Бельгии, а ещё и поединок против дортмундской «Боруссии» в Бундеслиге.

Сообщается, что Кейн делает всё возможное для скорейшего восстановления, но его участие в игре против «Боруссии» пока находится под вопросом.

Напомним, Кейн в этом розыгрыше Бундеслиги забил 31 гол. Для установления нового рекорда по количеству забитых мячей за сезон в чемпионате Германии, англичанину нужно забить 11 голов в оставшихся 8 турах. Пока что этот рекорд принадлежит Роберту Левандовски, который в сезоне-2020/21 забил 41 гол в Бундеслиге.