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Чемпионат Германии. Бундеслига

Кейн может не успеть восстановиться к матчу с «Боруссией» Дортмунд

24 Марта 2024 • 12:50 Комментировать
Бавария
...
Боруссия Д
30.03 20:30

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн всё ещё не восстановился после полученной травмы лодыжки. По информации от Bild, англичанин может пропустить не только ближайший матч своей сборной против Бельгии, а ещё и поединок против дортмундской «Боруссии» в Бундеслиге.

Сообщается, что Кейн делает всё возможное для скорейшего восстановления, но его участие в игре против «Боруссии» пока находится под вопросом.

Напомним, Кейн в этом розыгрыше Бундеслиги забил 31 гол. Для установления нового рекорда по количеству забитых мячей за сезон в чемпионате Германии, англичанину нужно забить 11 голов в оставшихся 8 турах. Пока что этот рекорд принадлежит Роберту Левандовски, который в сезоне-2020/21 забил 41 гол в Бундеслиге.

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