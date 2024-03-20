Хёнесс: «Я доволен, что ситуация в «Баварии» немного успокоилась»

Член совета директоров «Баварии» Ули Хёнесс доволен нынешней ситуацией в команде. Напомним, недавно мюнхенцы вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов, где вскоре сыграют с лондонским «Арсеналом». В Бундеслиге «Бавария» на 10 очков отстаёт от лидирующего «Байера». До конца чемпионата осталось сыграть 8 туров.

«Я доволен, что ситуация в «Баварии» немного успокоилась, но мы не должны быть одурманены несколькими хорошими результатами. В четвертьфинале Лиги чемпионов Нам попался очень сложный соперник в лице «Арсенала». Нам по силам пройти в полуфинал, но только в том случае, если будем играть на пределе возможностей», – цитирует Хёнесса Kicker.