Тухель рассказал о проблемах с новичком «Баварии» Сарагосой

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель высказался на тему трудностей вингера Брайана Сарагосы с адаптацией.

Испанец пополнил ряды мюнхенского гранда в начале февраля, перебравшись из «Гранады». 22-летний игрок лишь дважды вышел на поле с момента переезда, и в СМИ появилась информация о возникших трудностях между ним и Тухелем.

«Я не был полностью непричастным к решению подписать Сарагосу – я присутствовал на переговорах.

Мы вырвали его из привычной среди, нашему ассистенту приходится переводить для него на испанский язык. Но то, что я никогда не разговариваю с Брайаном, – это чушь», – приводит журналист Фабрицио Романо слова Тухеля.