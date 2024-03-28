Кейн сделает всё возможное, чтобы сыграть с «Боруссией» Дортмунд

Нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн отчаянно хочет сыграть против дортмундской «Боруссии» в ближайшем туре чемпионата Германии. Напомним, поединок состоится в субботу.

По информации от Kicker, Кейн со вчерашнего дня участвует в командных тренировках «Баварии», но медицинский штаб пока не принял окончательное решение насчёт того, стоит ли выпускать 30-летнего англичанина на поле.

Напомним, из-за небольшого повреждения Кейн не смог принять участие в последних двух товарищеских матчах сборной Англии против Бразилии и Бельгии. Гарри в этом сезоне забил 31 гол в чемпионате Германии.