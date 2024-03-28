Новичок «Баварии» может летом уйти в аренду

Вингер мюнхенской «Баварии» летом может уйти в аренду. Речь идёт о новичке команды в лице Брайана Сарагосы, который перебрался на «Альянц Арену» в январе из «Гранады».

По информации от журналиста Флориана Плеттенберга, Сарагоса может вернуться в Испанию и провести сезон в аренде в составе «Райо Вальекано». Сообщается, что будущее футболиста во многом будет зависеть от нового тренера «Баварии». Окончательное решение руководство ещё не приняло.

Отметим, что Сарагоса не поладил с нынешним тренером «Баварии» Томасом Тухелем, который остался недоволен новичком. Ситуацию усложняет тот факт, что Брайан не говорит ни на немецком, ни на английском.