Директор «Баварии» не стал исключать скорое возвращение Нагельсманна

Генеральный директор «Баварии» Ян-Кристиан Дризен ответил на вопрос о возможном возвращении в клуб рулевого Юлиана Нагельсманна.

Немецкий наставник был уволен из мюнхенского клуба весной 2023 года – его место тогда занял Томас Тухель, который покинет пост по окончании текущего сезона. Нагельсманн, ныне работающий главным тренером сборной Германии, может освободиться уже по окончании Евро-2024, когда завершится его действующий контракт.

«Возвращение Нагельсманна? Думаю, другие уже говорили о том, что в футболе нельзя ничего исключать. Но это дело будущего, а не тема сегодняшнего дня», – приводит журналист Максимилиан Кох слова Дризена.