На Поттера появился неожиданный претендент из Бундеслиги

Бывший главный тренер «Челси» Грэм Поттер может продолжить карьеру в Германии.

Англичанин занимал должность в лондонском клубе с сентября 2022 года по апрель 2023, после чего был уволен. С тех пор специалист остаётся безработным, однако спрос на него по-прежнему достаточно велик. Как утверждает HITC, дортмундская «Боруссия» включила Поттера в число потенциальных сменщиков Эдина Терзича. Пока неизвестно, готов ли 48-летний специалист попробовать силы в Германии.

Контракт Эдина Терзича с «Боруссией» рассчитан до середины 2025 года. После 26 туров нынешнего розыгрыша Бундеслиги «шмели» занимают четвёртое место в турнирной таблице.