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Чемпионат Германии. Бундеслига

На Поттера появился неожиданный претендент из Бундеслиги слухи

30 Марта 2024 • 00:47 Комментировать
Бавария
...
Боруссия Д
1 1.40 X 5.80 2 6.50
Через 17 ч. 18 мин.

Бывший главный тренер «Челси» Грэм Поттер может продолжить карьеру в Германии.

Англичанин занимал должность в лондонском клубе с сентября 2022 года по апрель 2023, после чего был уволен. С тех пор специалист остаётся безработным, однако спрос на него по-прежнему достаточно велик. Как утверждает HITC, дортмундская «Боруссия» включила Поттера в число потенциальных сменщиков Эдина Терзича. Пока неизвестно, готов ли 48-летний специалист попробовать силы в Германии.

Контракт Эдина Терзича с «Боруссией» рассчитан до середины 2025 года. После 26 туров нынешнего розыгрыша Бундеслиги «шмели» занимают четвёртое место в турнирной таблице.

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