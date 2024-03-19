Игрок «Баварии» может переехать в Саудовскую Аравию или Катар

Нападающий «Баварии» Эрик Чупо-Мотинг вряд ли останется в клубе после завершения сезона.

Контракт 34-летнего футболиста истекает в июне и вряд ли будет продлён, хотя окончательное решение по этому вопросу, как сообщалось ранее, пока не принято. Согласно сведениям Sky Sport, в случае ухода из «Баварии» камерунец с высокой вероятностью продолжит карьеру в Саудовской Аравии или Катаре – форвард охотно рассмотрит предложения от представителей чемпионатов обеих стран.

На счету Эрика Чупо-Мотинга три забитых гола и один ассист в 28 поединках нынешнего сезона в составе мюнхенского гранда.