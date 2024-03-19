Чупо-Мотинг может остаться в «Баварии», если пригодится новому тренеру

Нападающий «Баварии» Эрик Чупо-Мотинг ещё может остаться в команде как минимум ещё на один сезон. Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, руководство ещё не уведомило камерунца о том, что его истекающий контракт не будет продлён.

Отмечается, что Чупо-Мотинг является очень популярной фигурой в раздевалке «Баварии». Если камерунец пригодится новому тренеру, руководство предложит футболисту продление контракта.

Ранее сообщалось, что Чупо-Мотинг интересен каталонской «Барселоне», которая якобы не против подписать форварда летом на правах свободного агента.

В этом сезоне Эрик отметился двумя голами и ассистом в 22 матчах Бундеслиги.