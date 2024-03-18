Дайер: «Бундеслига и АПЛ очень похожи»

Центральный защитник мюнхенской «Баварии» Эрик Дайер сравнил Бундеслигу с Английской премьер-лигой. Напомним, 30-летний футболист перебрался в команду Томаса Тухеля в январе из лондонского «Тоттенхэма», за который выступал с 2014 года.

«Если сравнивать чемпионаты, Бундеслига и АПЛ очень похожи. Атмосфера разная, но всегда отличная. Стадионы полны, а люди в восторге от футбола. Мне нравится находиться здесь, в этом клубе. Я полностью разделяю ценности. культуру и философию «Баварии». Думаю, очень хорошо вписываюсь в состав. Я чувствую себя невероятно комфортно», – сказал Дайер в интервью изданию Kicker.

Дайер успел провести 9 матчей за «Баварию» в Бундеслиге и пробиться в основной состав.