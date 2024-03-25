«Бавария» поделилась новостями о состоянии Кейна

«Бавария» сообщила последние новости о состоянии нападающего Гарри Кейна. Англичанин получил повреждение лодыжки в недавней игре Бундеслиги против «Дармштадта». Как следствие, Кейн покинул расположение сборной Англии в конце прошлой недели.

«Гарри Кейн в понедельник провёл индивидуальную тренировку. Нападающий работал с мячом на поле вместе с тренером по фитнесу», - говорится в сообщении пресс-службы «Баварии».

Ранее в прессе появилась информация о том, что Кейн может не успеть восстановиться к ближайшей игре чемпионата Германии против дортмундской «Боруссии». Команды сразятся в субботу, 30 марта.