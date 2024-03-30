Терзич высказался об игре Кейна в этом сезоне

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич высказался об игре нападающего «Баварии» Гарри Кейна в нынешнем сезоне. 30-летний англичанин является лучшим бомбардиром этого розыгрыша Бундеслиги с 31 забитым голом на счету.

«У Кейна исключительная статистика. Мы знаем его качества и видели их в матче первого круга. Он не будет один на поле, атака «Баварии» всегда поддерживает его креативностью и скоростью. Мы должны обратить на это внимание», – сказал Терзич на пресс-конференции.

Напомним, «Бавария» сегодня примет у себя дома дортмундскую «Боруссию» в рамках очередного тура чемпионата Германии.