Вратарь мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер может пропустить предстоящий матч против дортмундской «Боруссии».

По информации Kicker, восстановление Нойера после повреждения идет хорошо, однако вратарь вряд ли примет участие в предстоящей игре с «Боруссией». Сообщается, что футболистом не хотят рисковать, поэтому в воротах должен сыграть Свен Ульрайх.

В текущем сезоне 37-летний Нойер провел 24 матча во всех турнирах, пропустил 28 голов и девять раз оставил свои ворота в неприкосновенности.

Матч 27-го тура чемпионата Германии между «Баварией» и «Боруссией» состоится в субботу, 30 марта. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 20:30 по московскому времени.