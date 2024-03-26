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Чемпионат Германии. Бундеслига

Нойер вряд ли сыграет с «Боруссией» слухи

26 Марта 2024 • 14:39 Комментировать
Бавария
...
Боруссия Д
30.03 20:30

Вратарь мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер может пропустить предстоящий матч против дортмундской «Боруссии».

По информации Kicker, восстановление Нойера после повреждения идет хорошо, однако вратарь вряд ли примет участие в предстоящей игре с «Боруссией». Сообщается, что футболистом не хотят рисковать, поэтому в воротах должен сыграть Свен Ульрайх.

В текущем сезоне 37-летний Нойер провел 24 матча во всех турнирах, пропустил 28 голов и девять раз оставил свои ворота в неприкосновенности.

Матч 27-го тура чемпионата Германии между «Баварией» и «Боруссией» состоится в субботу, 30 марта. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 20:30 по московскому времени.

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