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Саутгейт: «Кейн возвращается в Германию для восстановления после травмы»

24 Марта 2024 • 00:41 Комментировать
Англия
0:1
Бразилия

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт подтвердил, что Гарри Кейн вынужден покинуть расположение команды из-за травмы.

Форвард «Баварии» не принял участие в субботнем товарищеском матче «трёх львов» против сборной Бразилии (поражение 0:1). После завершения встречи Саутгейт заявил, что 30-летний игрок не будет доступен и для следующей игры с Бельгией, которая состоится через три дня.

«Кейн вернётся в Германию для восстановления после травмы лодыжки. Он не будет готов к матчу против Бельгии во вторник», – приводит журналист Фабрицио Романо слова рулевого англичан.

Пока неизвестно, сможет ли Гарри Кейн принять участие в поединке «Баварии» против дортмундской «Боруссии», который пройдёт 30 марта.

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