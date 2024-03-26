Сане намекнул, что останется в «Баварии»

Вингер «Баварии» Лерой Сане не планирует менять клубную прописку грядущим летом.

Слухи активно связывают 28-летнего футболиста с возможным возвращением в Английскую премьер-лигу на фоне истекающего в 2025 году контракта. Тем не менее, как можно понять из слов самого Сане, уходить в нынешнем году он не намерен.

«В следующем году на нашем стадионе пройдёт финал Лиги чемпионов. Это нечто грандиозное, и я определённо хочу пережить этот опыт. Мне очень комфортно в Мюнхене, у меня есть совместные цели с клубом», – заявил в интервью RTL Сане, выступающий за «Баварию» с момента перехода из «Манчестер Сити» в 2020 году.