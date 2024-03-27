Кейн возобновил командные тренировки

Нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн возобновил тренировки в общей группе. По информации от журналиста Торбена Хоффмана, англичанин готовится к матчу с дортмундской «Боруссией» вместе с остальной командой.

Напомним, в последнем туре немецкой Бундеслиги с «Дармштадтом» Кейн получил травму, из-за которой не смог помочь сборной Англии в матчах с Бразилией и Бельгией. При этом в последние дни нападающий находился в расположении национальной команды.

До конца сезона Кейн может установить новый рекорд по количеству голов за один сезон в Бундеслиге. Для этого англичанину нужно забить хотя бы 11 мячей в оставшихся 8 турах.