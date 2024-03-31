Тухель прокомментировал 23-матчевую безголевую серию Сане

Рулевой «Баварии» Томас Тухель ответил на вопрос о неудачах вингера Лероя Сане.

В субботу «Бавария» уступила в родных стенах дортмундской «Боруссии» (0:2), а Сане был заменён на 63-й минуте. Уходя с поля, игрок не скрывал недовольства.

28-летний немец не забивает уже на протяжении 23 матчей «Баварии» кряду, и после завершения проигранного поединка журналисты спросили у Тухеля об этой печальной серии: «Как мы можем вернуть его былую форму? Тренировками, тренировками, тренировками и поддержкой. Другого пути нет. Конечно, он очень расстроен. Он знает эту статистику, и он знает, чего ждёт от себя, чего ждём от него мы. Сегодня мы решили добавить свежести, выпустив трёх игроков со скамейки. Лерой был расстроен, но это нормально», – заявил в послематчевом интервью тренер мюнхенцев.