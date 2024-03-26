Киммих понимает, что сможет перейти в «Барселону» только свободным агентом в 2025 году

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммих осведомлён о том, что его трансфер в каталонскую «Барселону» может состояться только на одних условиях. По информации от издания Sport, немец будет иметь возможность присоединиться к «сине-гранатовым» только летом 2025 года на правах свободного агента, когда у игрока закончится контракт с «Баварией».

Сообщается, что «Барселона» не может себе позволить трансфер Киммиха ближайшим летом из-за проблем с финансами. Ранее сообщалось, что в услугах Йозуа также заинтересованы клубы из Английской премьер-лиги.

Ранее сообщалось, что будущее Киммиха в «Баварии» будет зависеть от того, кто возглавит команду летом.