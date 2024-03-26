«Бавария» вышла на связь с представителями защитника «Челси»

Мюнхенская «Бавария» связалась с представителями левого защитника лондонского «Челси». Речь идёт об Яне Матсене, который с января выступает на правах аренды за дортмундскую «Боруссию».

По информации от Bild, нидерландец является одним из кандидатов на замену Альфонсо Дэвису, который летом может перебраться в мадридский «Реал». Сообщается, что «Бавария» также активно следит за защитником «Милана» Тео Эрнандесом.

У Матсена в контракте есть сумма отступных в размере 41 миллиона евро. Нидерландец хочет остаться в Бундеслиге, где в 10 матчах этого розыгрыша отметился одним голом и двумя ассистами.