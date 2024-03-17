Тель стал самым молодым иностранным игроком, который забил 10 голов в Бундеслиге

Нападающий мюнхенской «Баварии» Матис Тель установил новый рекорд в Бундеслиге. В матче против «Дармштадта» 18-летний француз отметился голом и помог своей команде одержать победу 5:2 на выезде.

Вчерашний гол стал для Теля десятым в Бундеслиге. Таким образом, француз стал самым молодым иностранным игроком в истории турнира, который забил 10 голов.

Напомним, Тель проводит второй сезон в составе «Баварии». Летом 2022 года футболист перебрался в немецкий коллектив из французского «Ренна». Недавно Матис подписал с «Баварией» новый контракт, хотя к нему проявляли интерес клубы из Английской премьер-лиги.