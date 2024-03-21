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Горецка намерен остаться в «Баварии» – игрок интересен клубу Серии А

21 Марта 2024 • 02:57 Комментировать
Лацио
...
Ювентус
30.03 20:00

Полузащитник «Баварии» Леон Горецка не планирует менять клубную прописку предстоящим летом.

Будущее 29-летнего игрока считается неопределённым, и за ситуацией внимательно следит итальянский «Ювентус», об интересе которого многократно сообщалось ранее в текущем месяце. Как информирует Kicker, Горецка хочет остаться в «Баварии» на следующий сезон. Кроме того, «старой синьоре» будет непросто удовлетворить финансовый запрос мюнхенского гранда по хавбеку.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Леона Горецки в 40 млн евро. Контракт немецкого футболиста с «Баварией» рассчитан до 2026 года.

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