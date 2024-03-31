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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» может уволить Аллегри

31 Марта 2024 • 15:41 Комментировать
Лацио
1:0
Ювентус

В субботу вечером «Ювентус» огорчил своих болельщиков поражением от «Лацио» с минимальным счётом 0:1. Как сообщает в социальных сетях журналист Руди Галетти, после неудачного результата позиции рулевого «старой синьоры» пошатнулись – не исключено, что Массимилиано Аллегри уволят ещё до конца сезона.

В настоящий момент в «Ювентусе» не приняли решение по будущему Аллегри. При этом внутри клуба идёт оценка ситуации – руководители думают, как действовать в краткосрочной перспективе.

Отметим, что «Ювентус» на текущий момент располагается на третьей строчке в турнирной таблице Серии А.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Массимилиано Аллегри

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