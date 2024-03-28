Директор «Аталанты» высказался о возможном переходе Копмейнерса в «Ливерпуль» или «Ювентус»

Директор «Аталанты» Лука Перкасси заявил, что клуб не нуждается в продаже Тёна Копмейнерса.

Нидерландский полузащитник привлёк к себе внимание грандов – он считается целью «Ливерпуля» и «Ювентуса». Недавно 26-летний игрок открыто заявил, что хочет покинуть «Аталанту» после завершения сезона, однако, по словам Перкасси, хавбек не обращался к руководству с просьбой одобрить его продажу.

«Наше положение надёжно, мы не нуждаемся в продажах. Мы не продали Копмейнерса ни в «Ювентус», ни куда-либо ещё. На самом деле, он никогда не просил нас отпустить его», – поведал в интервью L'Eco di Bergamo Лука Перкасси.

По некоторым данным, «Аталанта» запрашивает за Тёна Копмейнерса порядка 60 млн евро.