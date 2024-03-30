«Лацио» вырвал победу над «Ювентусом» на последних секундах

Нечасто радующие победами своих болельщиков «Лацио» и «Ювентус» пересеклись в 30-м туре Серии А. В первом тайме Глейсон Бремер головой и Валентин Кастельянос ногой едва не поразили цель, но минимальные промахи. После ошибки в передаче Войцех Щесны был выманен из ворот, серия передач у соперника, и Даити Камада затянул с ударом. Фелипе Андерсон и Федерико Кьеза отметились качественными ударами в створ, но голкиперы выручили.

Во втором тайме Андреа Камбьясо с нескольких метров замыкал навес - парировано. После перерыва остроты было на порядок меньше. Но в последней атаке Маттео Гендузи слева набросил мяч в штрафную, и Адам Марушич вырвал победу для римлян - 1:0.

«Ювентус» уже четвертый матч без побед и идет на третьем месте, соперник - седьмой.