«Ювентус» лидирует в гонке за Калафьори

Туринский «Ювентус» занимает лидирующие позиции в борьбе за центрального защитника «Болоньи» Рикардо Калафьори. Как сообщает Football Italia, «старая синьора» считает молодого итальянца одной из главных целей на летнее трансферное окно.

Напомним, на 21-летнего Калафьори ранее также претендовал «Наполи», но именно «Ювентус» в настоящий момент считается фаворитом на трансфер итальянца.

Калафьори является бывшим футболистом «Ромы», который в своё время так и не смог закрепиться в столичной команде. Ранее сообщалось, что «Болонья» оценивала трансферную стоимость Рикардо в 15-20 миллионов евро.

В этом розыгрыше Серии А Калафьори отметился двумя результативными передачами.