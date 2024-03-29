Кьеллини: «Фактор Кьезы может стать ключевым для сборной Италии»

Бывший защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини оценил важность Федерико Кьезы для сборной Италии.

26-летний вингер «Ювентуса» играл важнейшую роль в национальной команде вплоть до разрыва крестообразной связки, полученного в начале 2022 года. По словам Кьеллини, игрок способен вернуться на прежний уровень и вновь стать лидером «скуадры адзурры».

«Феде может стать одним из главных активов сборной, коим сейчас является в «Ювентусе». Он способен менять ситуацию на поле, и каждый раз, когда он играет, ему удаётся создавать моменты. В то же время, как мне кажется, будет неправильно возлагать на него все надежды, поскольку в команде также есть качественный тренер, другие отличные игроки. Кьеза может играть ключевую роль, но не стоит забывать про Доннарумму, Бастони, Бареллу. Многие наши молодые игроки выросли и вышли на новый уровень», – сказал в интервью официальному сайту FIFA Кьеллини.