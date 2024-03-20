Рабио готов остаться в «Ювентусе», но есть серьёзная проблема

Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабио не против продолжить выступления в клубе.

28-летний футболист может покинуть ряды туринцев по окончании текущего сезона, когда подойдёт к концу его действующий контракт. По информации Repubblica, француз ещё не закрыл двери для «Ювентуса» – он вполне допускает возможность продления контракта. Руководство «старой синьоры» хотело бы сохранить хавбека, однако удовлетворить его требования по зарплате будет крайне трудно из-за финансовых проблем клуба. Именно этот фактор может стать определяющим в вопросе будущего игрока.

Адриен Рабио провёл 201 матч за «Ювентус» с момента прихода в клуб в 2019 году, отметившись 21 голом и 15 результативными пасами.