Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ювентус» участвует в гонке за нападающим «Манчестер Юнайтед»

23 Марта 2024 • 12:05 Комментировать
Хетафе
...
Севилья
30.03 16:00

Туринский «Ювентус» участвует в гонке за нападающим «Манчестер Юнайтед» Мэйсоном Гринвудом, который проводит нынешний сезон на правах аренды за «Хетафе». По информации от La Gazzetta dello Sport, испанский клуб заинтересован в полноценном трансфере англичанина, но форвард интересен и другим командам.

Как сообщает источник, помимо «Ювентуса» в Гринвуде также заинтересованы мадридский «Атлетико» и каталонская «Барселона». 22-летний нападающий ранее оценивался в сумму в районе 50 миллионов евро.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Испании Гринвуд отметился 6 голами и 5 результативными передачами.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Манчестер Юнайтед Хетафе Мэйсон Гринвуд ещё теги

Новости по матчу

12 Марта
15:50
«Барселона» пока не начинала работу по трансферу Гринвуда
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ХЕТАФЕ СЕВИЛЬЯ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Челси» и «Манчестер Сити» могут быть исключены из АПЛ Пике ответил, был ли Месси одержим соперничеством с Роналду Новый владелец «Манчестер Юнайтед» назвал лучшего игрока в истории клуба «Спартак» обратился к Сергею Лаврову Мбаппе назвал Месси сукиным сыном Садио Мане высказался о Клоппе Первак назвал тренера, который вернёт «Спартак» в чемпионскую гонку Ямаль назвал игрока «Реала» своим самым трудным оппонентом Карвахаль объяснил, почему «Барселона» доверяет игрокам академии чаще, чем «Реал» «Реал» и «Манчестер Сити» могут обменяться звёздными игроками
Умер Василий Уткин «Осасуна» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:4 Гол и два асссиста Левандовски позволили «Барселоне» разгромить «Атлетико» в Мадриде Раннее удаление Гайича и голы Миранчуков: сборная России разгромила Сербию в Москве Новый владелец «Манчестер Юнайтед» назвал лучшего игрока в истории клуба Винисиус бахнул дубль и схлопотал бан: «Реал» разделал «Осасуну», хоть и пропустил дважды «Манчестер Юнайтед» забил два гола за девять минут овертайма и выбил «Ливерпуль» из Кубка Англии Селюк — о смерти Уткина: «У меня вчера просто слёзы на глазах были» «Барселона» удивит громким трансфером – известно имя звёздного новичка «Реал» круче «Барселоны», на матчи «сливочных» в этом сезоне пришли более 1 млн болельщиков
Спортивные новости
«Локомотив» обыграл «Авангард» в четвёртом матче серии плей-офф Кубка Гагарина В Москве в выходные отменены все спортивные мероприятия «Трактор» в четвёртый раз подряд обыграл «Динамо» и вышел в полуфинал плей-офф КХЛ Александр Кожевников раскритиковал работу судей в КХЛ Журова высказалась о поручении Путина правительству подготовить план участия россиян на Олимпиаде-2024 Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 23 Марта
12:05 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» участвует в гонке за нападающим «Манчестер Юнайтед»
12:04 · Англия. Премьер-лига
Фернандо Торрес: «Челси» дал мне то, что не дал любой другой клуб»
11:13 · Англия. Премьер-лига
Лапорта ответил, планирует ли «Барселона» трансфер Холанна
04:11 · Англия. Премьер-лига
​Ориги и Бало-Турре вернутся в «Милан»
03:27 · Англия. Премьер-лига
В Лондоне не могут найти место для статуи Гарри Кейна
02:46 · Англия. Премьер-лига
Стоунс: «Я готов играть за сборную Англии в полузащите»
01:53 · Англия. Премьер-лига
Родри: «Хотелось бы, чтобы однажды «Золотой мяч» выиграл опорник»
00:56 · Англия. Премьер-лига
Зидан, Тухель, де Дзерби и ещё шесть тренеров – в числе кандидатов на замену тен Хагу в «Манчестер Юнайтед»
22 Марта
23:46 · Англия. Премьер-лига
Саутгейт: «Майну прекрасно влился в состав сборной Англии»
23:21 · Англия. Премьер-лига
Саутгейт назвал неуважительными слухи о его приглашении в «Манчестер Юнайтед»
23:03 · Англия. Премьер-лига
Де Дзерби хочет, чтобы «Брайтон» повторно арендовал Фати у «Барселоны»
20:10 · Англия. Премьер-лига
Ибраима Конате назвал лучшего игрока: «Благодаря ему я влюбился в футбол»
20:10 · Англия. Премьер-лига
Вратарь «Реала» Лунин интересен топ-клубу АПЛ 2
18:58 · Англия. Премьер-лига
Игрок сборной Бразилии Гимараэс отреагировал на слухи о смене клуба
18:41 · Англия. Премьер-лига
Четыре гранда АПЛ связались с «Реалом» по поводу трансфера форварда 4
Все новости
Рекомендуем