Туринский «Ювентус» участвует в гонке за нападающим «Манчестер Юнайтед» Мэйсоном Гринвудом, который проводит нынешний сезон на правах аренды за «Хетафе». По информации от La Gazzetta dello Sport, испанский клуб заинтересован в полноценном трансфере англичанина, но форвард интересен и другим командам.

Как сообщает источник, помимо «Ювентуса» в Гринвуде также заинтересованы мадридский «Атлетико» и каталонская «Барселона». 22-летний нападающий ранее оценивался в сумму в районе 50 миллионов евро.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Испании Гринвуд отметился 6 голами и 5 результативными передачами.