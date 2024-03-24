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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» определится с будущим Аллегри в конце сезона

24 Марта 2024 • 13:11 Комментировать
Лацио
...
Ювентус
30.03 20:00

Туринский «Ювентус» пока не спешит принимать никаких решений по будущему главного тренера Массимилиано Аллегри, у которого в конце сезона истекает контракт. По информации от журналиста Никколо Чеккарини, «старая синьора» по окончании кампании сядет с наставником за стол переговоров и обсудит будущее.

В настоящий момент «Ювентус» занимает третью строчку в турнирной таблице Серии А, хотя большую часть сезона команда шла второй. Руководство «старой синьоры» не совсем довольно выступлениями команды, поэтому не исключено, что Аллегри летом может быть уволен.

Ранее сообщалось, что на пост главного тренера «Ювентуса» может вернуться Антонио Конте.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Массимилиано Аллегри

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