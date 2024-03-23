«Фиорентина» не будет выкупать Артура

Итальянская «Фиорентина» приняла решение по будущему полузащитника Артура Мело, который выступает за команду на правах аренды из туринского «Ювентуса». По информации от журналиста Фабрицио Романо, «фиалки» не станут оформлять трансфер бразильца на постоянной основе за 20 миллионов евро.

Артур летом должен вернуться в «Ювентус», который постарается найти полузащитнику новую команду. Напомним, в прошлом сезоне бразилец выступал в Англии за «Ливерпуль», но и там не смог заслужить полноценный выкуп.

В нынешнем розыгрыше итальянской Серии А Мело провёл 27 матчей, где отметился одним результативным пасом.