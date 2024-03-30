Кьеллини назвал своё лучшее воспоминание о «Ювентусе»

Бывший итальянский футболист Джорджо Кьеллини вспомнил самый приятный момент за годы пребывания в «Ювентусе».

Легендарный экс-защитник выступал за туринский коллектив на протяжении 17 лет. В 2022 году он перебрался в «Лос-Анджелес», а в начале текущего года завершил карьеру и получил в клубе должность тренера по развитию игроков.

«Моим лучшим моментом в «Ювентусе» стала моя последняя домашняя игра. Конечно, если не считать многочисленные победы. Это произошло в конце моей карьеры, и я наслаждался этим. Там были мои дети, моя семья, и тот день стал для меня по-настоящему незабываемым», – рассказал в интервью официальному сайту FIFA Кьеллини.