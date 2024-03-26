Маркизио: «Погба мог нацеливаться на «Золотой мяч»

Бывший игрок «Ювентуса» Клаудио Маркизио поделился мнением о бывшем одноклубнике Поле Погба.

Напомним, что 31-летний футболист дисквалифицирован на четыре года за употребление допинга, о чём стало известно в прошлом месяце. В скором времени туринский клуб может расторгнуть контракт с хавбеком.

«Мне очень больно от того, через что он проходит, включая проблемы со здоровьем, личные проблемы, дело о допинге. Он мог нацеливаться на «Золотой мяч». Думаю, возвращение в «Манчестер Юнайтед» было ошибочным», – приводит слова экс-футболиста туринского клуба издание As.

Добавим, что Погба является чемпионом мира в составе сборной Франции.