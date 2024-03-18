Бывший наставник «Марселя» Игор Тудор стал новым главным тренером «Лацио». Об этом сообщает пресс-служба римлян. Подробности соглашения пока не раскрываются.

Напомним, ранее Маурицио Сарри по собственному желанию покинул пост наставника «Лацио».

После 29 туров «Лацио» располагается на девятой позиции в турнирной таблице чемпионата Италии. В активе команды 43 набранных очка.

Дебютный матч Тудора у руля «Лацио» состоится 30 марта. В этот день команда примет на своем поле «Ювентус» в рамках 30-го тура итальянской Серии А. Старт поединка запланирован на 20:00 по московскому времени.