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Чемпионат Италии. Серия А

«Лацио» назвал имя нового тренера официально

18 Марта 2024 • 20:37 Комментировать
Лацио
...
Ювентус
30.03 20:00

Бывший наставник «Марселя» Игор Тудор стал новым главным тренером «Лацио». Об этом сообщает пресс-служба римлян. Подробности соглашения пока не раскрываются.

Напомним, ранее Маурицио Сарри по собственному желанию покинул пост наставника «Лацио».

После 29 туров «Лацио» располагается на девятой позиции в турнирной таблице чемпионата Италии. В активе команды 43 набранных очка.

Дебютный матч Тудора у руля «Лацио» состоится 30 марта. В этот день команда примет на своем поле «Ювентус» в рамках 30-го тура итальянской Серии А. Старт поединка запланирован на 20:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Игор Тудор

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ЛАЦИО ЮВЕНТУС
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