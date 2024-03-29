Три английских клуба нацелились на форварда «Ювентуса» Суле

Нападающий «Ювентуса» Матиас Суле, проводящий сезон во «Фрозиноне», может переехать в Англию.

20-летний игрок ярко проявляет себя в составе «Фрозиноне», однако его будущее в «Ювентусе» остаётся под вопросом. По сообщениям Tuttosport, за аргентинцем следят английские «Кристал Пэлас», «Ньюкасл» и «Брентфорд». Туринский гранд может расстаться с перспективным футболистом грядущим летом из-за финансовых трудностей и неготовности гарантировать ему место в стартовом составе.

Матиас Суле записал себе в актив десять голов и два результативных паса в 27 матчах нынешнего розыгрыша Серии А. Стоимость форварда, согласно оценке портала Transfermarkt, составляет 25 млн евро.