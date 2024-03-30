«Ювентус» снова проиграл — у команды одна победа в девяти матчах

В субботу, 30 марта, «Ювентус» встречался на выезде с «Лацио» в рамках 30-го тура итальянской Серии А.

Встреча между командами завершилась минимальной победой римлян со счетом 1:0.

Данный результат продлил безвыигрышную серию «Ювентуса» до четырех матчей подряд, но если взять девять последних игр, то в них у команды всегда одна победа. Стоит сказать, что до 22-го тура чемпионата Италии у «Старой синьоры» был только один проигрыш.

Сейчас «Ювентус» находится на третьем месте в турнирной таблице, имея в копилке 59 очков после 30 туров. Следующим соперником подопечных Массимилиано Аллегри в рамках Серии А станет «Фиорентина».