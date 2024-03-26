В Италии оценили вероятность ухода Влаховича из «Ювентуса»

Нападающий «Ювентуса» Душан Влахович вряд ли покинет клуб грядущим летом.

Действующее соглашение серба с туринцами рассчитано до 2026, и руководство «старой синьоры», как неоднократно сообщалось, заинтересовано в продлении договора. По информации журналиста Ромео Агрести, 24-летний игрок считается в «Ювентусе» неприкасаемым, однако позиция клуба на этот счёт может измениться, если по форварду поступит выгодное предложение. Впрочем, вероятность такого сценария оценивается невысоко: за пределами Италии Влаховича не считают звездой первой величины, и прошлым летом к нему также не было большого интереса, несмотря на слухи.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Душана Влаховича в 65 млн евро.